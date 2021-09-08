臺企銀(2834)股東常會通過配息0.1元、配股0.34元，今（8）日以9.4元參考價除權息交易。臺企銀近日股價震盪墊高，今日開高後上漲1.38％至9.53元，填權息達30.95％，早盤不畏大盤震盪下跌逾百點，仍維持近1％穩健漲勢，於填權息路上穩健前行。

臺企銀2021年第二季合併淨收益59.54億元，季增7.04％、年增15.97％，為近9季高點，稅前淨利15.74億元、季增21.31％、年增64.25％，稅後淨利13.97億元，季增26.82％、年增41.44％，每股盈餘（EPS）0.19元，均回升至近7季高點。

合計臺企銀上半年合併淨收益115.18億元、年增8.27％，稅前淨利28.73億元、年增14.9％，稅後淨利24.98億元、年增10.66％，每股盈餘0.33元。逾放比降至0.47％、覆蓋率提升至271.15％，整體營運狀況漸入佳境，資產品質亦持續好轉。

臺企銀先前法說時表示，第二季營運在三級警戒挑戰下仍繳出優於首季成績。去年第四季發生金額較大的逾放案，已在今年上半年全數打消呆帳，使第二季資產品質好轉，截至7月底逾放率續降至0.42％、覆蓋率提升293.95％。

展望下半年，臺企銀認為雖然近期各國續受變種病毒影響，經濟復甦腳步或較預期緩慢，但持續寬鬆的貨幣政策及疫苗普及率上升，預期將使全球經濟將穩健復甦，有助臺企銀獲利成長、呆帳提存及資產品質獲得改善，將持續透過多面向發展，建立多元獲利基礎。

張佑銘表示，臺企銀將透過調整放款結構、加強拓展吸收新企業戶、增加既有客戶活存來提升活存比，優化自身利差水準。同時，疫情帶動上半年網銀交易量年增15.66％，目前正規畫讓新戶可在線上平台申請貸款，持續優化客戶體驗，提升數位品牌形象。