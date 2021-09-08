8日港股開高後，恆生曾漲超過200點或0.78%，但缺乏實質利多激勵，大盤開高走低。目前，恆生在26,426.35點，上漲72.72點或0.26%。國企指數則在9,494.37點，上漲26.15點或0.28%。

科網族群表現不錯，美團漲逾3%，阿里巴巴與騰訊均漲約1.5%。其中，騰訊市值重回5兆港元。另外，快手再漲3%，恆大跌近2%再破底為3.5港元。

隔夜比特幣價格一度急挫17%至1個月低點，把比特幣當成法定貨幣的薩爾瓦多政府，逢低買盤入駐。

新鴻基地產稍晚會公布業績，但下跌0.3%。

汽車股普遍走弱，長汽跌逾3%，廣汽跌逾4%，吉利跌0.7%，恆大汽車更是重跌超過11%，但是，比亞迪卻漲0.9%。

粵澳新通道青茂口岸正式開通，新口岸24小時開放，採取合作查驗，一次放行的通關模式，設有100條自助通道，出入境各50條，以及4條人工通道，出入境各2條。同時，日通關流量約20萬人次，以自助通關為主。

青茂口岸開通後，將可舒緩拱北口岸通關壓力。因此，受粵澳新通道開通消息激勵，博弈族群齊漲，金沙漲逾5%，銀河娛樂與永利亦漲5%，均達一個月新高。同時，新濠國際與美高梅都漲逾4%。