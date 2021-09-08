受疫情影響越南廠實施三就地政策維持生產，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)說，目前駐廠員工約6成，生產稼動約7成，此外柬埔寨廠正常生產營運，並全能稼動主要產品嬰兒尿褲，支援越南廠產能短缺部份，因此整體生產供應尚可維持8成以上，並隨政策逐漸解封，恢復正常。越南目前雖仍處封城狀態，但近期越南政府已釋出逐步解封的訊息，計畫逐漸恢復正常經濟活動，市場需求因通路庫存極低而可能有大量拉貨動能，故預期接下來營收可望維持月增長。

泰昇指出，7月應為全年營運谷底，之後可望逐月漸升，將視疫情緩解及解封速度而有高度連動，一但第4季疫情大幅緩解，則在旺季及消費雙效應爆發情況下，有重返成長機會，且許多新品剛好在疫情爆發期間上市，成效不佳，但在疫情減緩後，應可逐漸發酵。

泰昇目前已順利執行漲價行動來適當反映成本，並積極嚴控費用支出，已取得初步成效。如果第4季營收大幅提高，可望直接顯著提升獲利。在原材料方面，觀察近期主要原料價格雖在歷史高點，但已一段時日漲不上去，預期在今年第4季或明年初有高度反轉向下的可能，再加上越南關鍵材料新廠預計將在明年第2季產能開出直接貢獻營收及獲利，因此整體來說，公司對於第4季及明年展望將趨於正向樂觀，營運可望重返高檔。

泰昇8月單月合併營收新台幣1.24億元，月增11.1%，年減21.58%；今年1~8月累計合併營收新台幣11.05億元，年減9.46%。