南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo（智秀），即將在12月推出出道以來的首部電視劇《雪滴花》，讓粉絲們相當期待。而身為時尚寵兒的她，近日也受邀出席時尚精品Dior的品牌活動，當天她穿著一襲個性感十足的洋裝現身，大秀白皙美腿，瞬間成為全場焦點。

Jisoo在昨（7）日於個人IG上所公開的造型側拍照中，只見她穿著牛仔布料的工作服造型連身上衣，下半身則是穿著黑色的透視薄紗長裙，使她無論是蹲下還是站著，只要鎂光燈一照，白皙美腿及腿根立刻乍現，腳上搭配黑色軍靴，讓整體造型看起來個性又不失性感，獲得網友一片好評，紛紛留言「顏值高果然穿什麼都好看」、「腿根若隱若現真性感」、「女神又出來營業了」、「超美的裙子」、「Jisoo總是又辣又殺」、「造型真是美慘了」吸引超過394萬人按讚。

Jisoo自女團BLACKPINK身份出道後，憑著甜美臉蛋、迷人嗓音，以及前衛又個性的穿搭風格獲得大批網友的喜愛，粉絲遍及世界各地，IG一舉突破4500萬人追蹤。而她也因為亮麗的外表受到導演的青睞，在12月即將推出的電視劇《雪滴花》中，Jisoo首次演戲便獨挑大梁，在劇中飾演女主角，與男神丁海寅有不少精彩的對手戲。另外，尹世雅、張勝祖、金惠奫、鄭釉珍等，兼具顏值與實力派的演員都將參與演出，讓粉絲們相當期待她們在劇中的表現。