外資近來積極加碼台股，官股券商依然對作逢高調節，據統計，近3個交易日連賣，金額合計99億元、近達百億元，其中，光是賣超台積電（2330）就超過70億元，另賣超萬海（2615）及中鋼（2002）也各6億多元及5億多元；但加碼買超聯發科（2454）及聯電（2303）約6～7億元附近。

據統計，近3日來外資共買超集中市場464.45億元，八大官股券商近3日合計賣超99億元，除了上述賣超台積電、萬海、中鋼等之外，賣超欣興逾3.5億元，對矽創、台達電、南電、友達等均逢高調節2億元以上。

另賣超愛普、世芯-KY、穩懋、茂達、旺宏、晶相、台泥、大立光、廣達、仁寶、群創、潤泰新等都各達1億元以上。上述賣超股多以電子股為主，顯示電子股漲多後，官股券商也逢高調節，形成近日電子股的潛在賣壓。

此外，官股券商則逢低加碼弱勢的聯發科，以及市場強烈看好的聯電，創惟、台新金、頎邦、敦泰等各獲官股買超2～3億元以上，此外，元大金、中華電、玉晶光、巨大、祥碩、南亞科、慧洋-KY等，均獲官股加碼。買超雖也是以電子股居多，但也分布一部分金融及傳產股。