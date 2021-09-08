長江盜採砂石嚴重，大陸公安部記者會發布查獲情形。（澎湃新聞／大陸公安部供圖）

大陸公安部9月8日在北京召開新聞發布會，通報嚴厲打擊長江非法盜採砂石犯罪專項行動取得的階段性成效。已偵破各類涉砂刑事案件251起，抓獲犯罪嫌疑人914名，打掉犯罪團夥88個，查獲非法採、運砂船舶275艘，涉案金額達1.23億元（人民幣，下同，約合新台幣5.412億元）。

大陸公安部治安管理局長李京生指出，今年1月，公安部部署上海、江蘇、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南等長江流域10省（市）和長江航運公安機關開展打擊長江非法採砂專項行動，堅持以「零容忍」態度重拳打擊涉砂犯罪行為。

8個多月來，沿江公安機關按照公安部部署要求，堅持強力破案攻堅，強力震懾了長江流域非法採砂犯罪，有力維護了長江生態安全、航道安全、防洪安全，切實為長江大保護提供了堅強保障。

李京生介紹，供不應求的天然河砂價格持續上漲，一些不法人員受暴利驅使，在嚴打高壓之下仍鋌而走險、頂風作案，且違法犯罪團夥化、組織化、隱蔽化的特徵日趨明顯。

今年以來，沿江各地和長航公安機關在公安部統一部署指導下，始終緊盯「人、船、砂、證、案、錢」六個要素和「採、駁、運、銷」四個環節，全面強化打、防、管、控、宣等各項工作措施，同時，認真蒐集、細緻核查群眾反映的相關線索，作為開展「我為群眾辦實事」實踐活動的實際舉措，對每一起涉砂問題線索做到查清查透、緊盯不放，有力推動專項行動取得重要進展。

截至目前，已偵破各類涉砂刑事案件251起，抓獲犯罪嫌疑人914名，打掉犯罪團夥88個，查獲非法採、運砂船舶275艘，涉案金額達1.23億元。

李京生表示，下一步，公安部將堅決堅持「以打開路、懲防並舉」工作思路，指導沿江各地和長航公安機關，以深化推進打擊長江非法採砂犯罪專項行動和打擊整治「沙霸」「礦霸」等自然資源領域黑惡犯罪專項行動。遏制長江非法採砂犯罪活動。