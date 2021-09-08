觀音分駐所員警以人臉辨識系統查詢，才順利查出婦人身分，得知她47歲、姓許，隨即將她護送返家。（桃園市政府大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市楊梅區一名婦人因患有精神疾病常會產生幻覺，8日凌晨她趁家人熟睡獨自出門，搭計程車到觀音地區尋找「不存在的親戚」，她身無分文又說不清正確地址，被司機請下車、坐在路邊不知所措，巡邏員警見狀上前協助，將她護送返家。

大園警分局觀音分駐所警員李辰翊、蔡宜妏，8日凌晨巡邏行經觀音區中山路一段時，發現一名婦人徬徨無助坐在別人家門口，員警立即上前關心。

據了解婦人是從楊梅搭計程車，要來觀音地區找親戚，但她記不得正確地址身上又沒帶錢，司機在附近繞了幾圈後便請她下車自行尋找，婦人不知所措只好呆坐在路邊。

員警接著詢問婦人的身分，但她僅能說出自己住在楊梅，其餘年籍資料均無法回答，經員警以人臉辨識系統查詢，才順利查出婦人身分，得知她47歲、姓許，隨即將她護送返家。

婦人的兒子凌晨時分聽到門鈴聲，睡眼惺忪地前來開門，他見到母親在大半夜被員警送回家，感到非常驚訝，經員警告知原委後，他才恍然大悟。

婦人的兒子指出，母親患有精神疾病，平時都會胡思亂想，家族中並沒有親戚住在觀音地區，這次幸好有熱心的員警及時提供協助，否則母親不知道會在外徘徊多久，相當感謝警方幫忙。