據中新網報導，中國和阿拉伯經貿合作正駛入快車道。目前中國已成為阿拉伯國家第一交易夥伴國。統計今年上半年的中阿雙邊貿易額達1442.7億美元，年增率達25.7％。雙向投資涵蓋油氣、建築、製造、物流、電子等領域。

沙烏地阿拉伯投資部駐華辦事處代表Ayidh M.ALYAMI在，第三屆中國－阿拉伯經貿投資高峰論壇上表示，「一帶一路」釋放巨大的機遇和紅利，後疫情時期中國和帶路沿線國家的經貿合作具強勁的反彈動力，數位經濟領域的合作更是潛力無限。

阿拉伯聯合大公國駐中大使阿里‧紮希里也關注到中國「十四五」致力於數位化創新型經濟轉型。他說，阿拉伯聯合大公國正啟動未來50年國家發展戰略與10年綜合產業戰略規劃，雙方共同目標將為兩國投資和技術交流帶來大量機會，合作範圍擴大到可再生能源、物流、生命科學和人工智慧等。

第二十一屆中國國際投資貿易洽談會8日在廈門開幕，同時作為配套活動，第三屆中國－阿拉伯經貿投資高峰論壇也於7日舉辦。