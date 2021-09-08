38歲的童顏女神李佳穎外型清新可愛、身材有料，去年受訪時曾大方承認穩定交往圈外男友超過1年，也數度提到準備結婚，她年初受訪時曾透露打算2月14日生日當天去登記結婚，但遇到大年初三於是作罷，之後預告會選下一個兩人都喜歡的日子去登記，對婚事態度一直都相當大方的她，今（8日）被週刊爆已秘婚圈外男友兩年，對此，她也透過友人公開回應了！

李佳穎表示：「等結婚會大方分享喜事，大家不用急著現在祝福我！哈哈！」否認根本沒有秘婚這件事。

她曾透露希望結婚與生小孩同時進行，「隨時歡迎有小生命進到我肚子裡」，並表示38歲結婚已經比她預計中想結婚生小孩晚了一年，沒想到就默默來到這歲數，因此如果可以，希望40歲前完成這件事，她跟男友曾理性討論這件事，因為疫情導致要辦公開儀式有點不方便，所以如果真的結婚，就默默選個對兩人有意義的日子、通知爸媽後再去登記結婚就好，如果真的辦婚宴，也是為了讓100歲的爺爺和96歲的奶奶安心。她也說過「已經跟另一半交代千萬不要求婚，我害怕被求婚、浪漫情節，那會讓我很尷尬，我連拍戲演浪漫的東西都會尷尬，現實中希望另一半不要給我偶像劇劇情，希望人生大事不要造成我的尷尬！」

她過去素有演藝圈發電機、新花邊教主封號，緋聞對象名單一長串，除了曾與馬志翔交往5年，之後又與張書豪、唐禹哲、李國毅傳過緋聞，也與「女星殺手」導演于中中交往過，甚至被傳曾論及婚嫁，還曾被拍到與阮經天在車上暢聊，電力驚人。但她後來受訪時對於落落長的緋聞名單直喊冤，從阮經天、李國毅、唐禹哲到張書豪，她一一澄清解釋：「可以刪掉嗎？拜託！」更嚴正否認沒有跟于中中論及婚嫁這件事，也不曾成為任何人的未婚妻，至於張書豪、李國毅也都只是弟弟，與唐禹哲則只是「盡責為戲宣傳的男女主角」。