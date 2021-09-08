央廣網報導，中共中央紀委國家監委網站8日公布，近日，中央紀委國家監委與中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院聯合印發了《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》，對進一步推進受賄行賄一起查作出部署。

《意見》指出，堅持受賄行賄一起查，是中共黨的十九大作出的重要決策部署，是堅定不移深化反腐敗鬥爭、一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的必然要求，是斬斷「圍獵」與甘於被「圍獵」利益鏈、破除權錢交易關係網的有效途徑。要清醒認識行賄人不擇手段「圍獵」黨員幹部是當前腐敗增量仍有發生的重要原因，深刻把握行賄問題的政治危害，多措並舉提高打擊行賄的精准性、有效性，推動實現腐敗問題的標本兼治。

《意見》要求，堅決查處行賄行為，重點查處多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄，特別是黨的十八大後不收斂不收手的；黨員和國家工作人員行賄的；在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄的；在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄的；實施重大商業賄賂的行為。

《意見》強調，紀檢監察機關、審判機關和檢察機關在履行職責過程中，既要嚴肅懲治行賄，還要充分保障涉案人員和企業合法的人身和財產權益，保障企業合法經營。要從嚴把握相關措施的適用，依法慎用限制人身權和財產權的措施，嚴禁濫用留置、搜查、技術調查、限制出境、拘留、逮捕等措施，嚴禁超範圍查封、扣押、凍結涉案人員和企業的財物。要充分研判使用辦案措施的後果，將採取措施對企業合法正常生產經營的影響降到最低。

《意見》強調，健全完善懲治行賄行為的制度規範，推進受賄行賄一起查規範化法治化。紀檢監察機關要與人大機關、政協機關和組織人事部門、統戰部門、執法機關等建立對行賄人的聯合懲戒機制，提高治理行賄的綜合效能。要組織開展對行賄人作出市場准入、資質資格限制等問題進行研究，探索推行行賄人「黑名單」制度。要加大查處行賄的宣傳力度，通報曝光典型案例，深入開展警示教育，彰顯對賄賂零容忍的堅定決心，在全社會倡導廉潔守法理念。