對於新北幼兒園群聚風波，感染源還不明，指揮中心說並非Alpha病毒。而學生族群將在9月23日開打BNT疫苗，台積電董事長劉德音日前公開呼籲政府，應加快BNT疫苗檢驗及接種作業。劉寶傑說他最害怕的是劉德音的發言，也砲轟政府，「就坐在那裏，當你的官嗎？」

劉寶傑8日在《關鍵時刻》表示，新北幼兒園群聚如果是Delta，代表Delta已經進入社區，擋得住嗎？他最害怕的，是台積電董事長劉德音的發言，「希望政府相關單位能加快做好捐贈BNT疫苗檢驗及接種相關準備程序，盡速開始進行疫苗施打作業」。

劉寶傑分析，台積電以前只專心做好一件事情，就是晶圓代工，成為行業霸主。沒想到從未對公共政策發言的劉德音，不但買進疫苗，還提醒政府趕快檢驗、趕快施打。

劉寶傑直言，政府對BNT好像真的有成見，在買的過程處處下拐子，即使9月2日貨到台灣，9月16日可以施打吧？還要拖到9月23日！還說因為標準品來得晚一點，「你事先有提醒嗎？如果沒有提醒，代表像衙門一樣，完全不主動，也不積極，等別人跟你報到，這官也做得太大了吧！」

劉寶傑質疑，為什麼莫德納可以比較快？他砲轟，「你今天負責所有作業，如果也是急如星火，你難道不會提醒嗎？你難道只會像清末葉明琛一樣，不戰、不和、不守、不死、不降、不走？就坐在那裏，當你的官嗎？」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，學生族群將在9月23日開打BNT疫苗，第九輪也可能開放BNT接種。但台積電董事長劉德音6日晚間公開呼籲政府，應加快BNT疫苗檢驗及接種作業。