歐系外資出具最新廣達(2382)報告，給予「表現優於大盤」，目標價112元。外資看廣達從4個面向分析：一、3Q PC出貨符合預期。二、數位轉型的市場需求將帶動2022年的PC穩定成長。三、伺服器動能依舊穩健。四、零組件供應吃緊仍未緩解。

外資指出，廣達3Q的NB出貨目標為個位數季減，今年上半年受疫情影響，NB出貨動能非常強勁，尤其是第一季，往年首季的NB出貨大都是20-25%的季減，但今年首季只有低個位數的季減。第三季 Chromebook出貨會減少，但主流的NB機種出貨成長會抵銷Chromebook減少的份額。不過，零組件吃緊和物流還是會影響到3Q的整體出貨。

其次，在企業數位轉型下，移動式裝置需求增加，明年NB仍有成長空間，雖然在Chromebook方面有些雜音。明年會看到強勁的商業領域需求，包括重返辦公室和混合工作方式型態等，消費者對NB會有更多處理能力的要求。

廣達也認為整體Chromebook僅占NB市場總量的不到20%，而Chromebook在教育的滲透率長期來看仍有成長空間，尤其是大多數政府仍在推動學校的數位化轉型，Chromebook的使用周期比普通筆記本電腦更短。

至次在伺服器方面，廣達仍預估下半年的伺服器營收會優於上半年，全年伺服器營收年增是2位數。基於數位轉型浪潮，有更多的工作負載轉到雲端上面。明年上半年Intel將推出的Eagle Stream platform可望進一步推升廣達伺服器營收的成長。