新竹縣一所私立幼兒園傳出停課消息，為預防性停課，圖非當事幼兒園。（本報資料照）

新竹縣某間私立幼兒園8日上午傳出停課消息，新竹縣政府教育處證實此事，指出該校有幼生家屬採檢中，學校先預防性停課清潔、消毒，明天（9日）就會復課，而採檢結果尚未出爐，請大眾勿以訛傳訛。

據了解，該名幼生家人疑似快篩陽性後，前往醫院採檢，不過採檢結果尚未出爐，該校慎重起見，8日先預防性停課1日，做清潔、消毒工作，預計9日就會復課。新竹縣衛生局則指出，尚未接獲PCR陽性通知，請大眾勿過度恐慌。