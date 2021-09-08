幼生家人疑快篩陽性 竹縣某私幼預防性停課、清消1天 12:272021/09/08 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據了解，該名幼生家人疑似快篩陽性後，前往醫院採檢，不過採檢結果尚未出爐。非當事者。(示意圖，郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣一所私立幼兒園傳出停課消息，為預防性停課，圖非當事幼兒園。（本報資料照） 新竹縣某間私立幼兒園8日上午傳出停課消息，新竹縣政府教育處證實此事，指出該校有幼生家屬採檢中，學校先預防性停課清潔、消毒，明天（9日）就會復課，而採檢結果尚未出爐，請大眾勿以訛傳訛。 據了解，該名幼生家人疑似快篩陽性後，前往醫院採檢，不過採檢結果尚未出爐，該校慎重起見，8日先預防性停課1日，做清潔、消毒工作，預計9日就會復課。新竹縣衛生局則指出，尚未接獲PCR陽性通知，請大眾勿過度恐慌。 新埔國小停課3天 劉美芳與家長會表支持 Delta若來襲 北市校園警戒升級2.0 #停課 #幼兒園 #竹縣 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市府授權幼兒園 可預防性停課 04:102021/09/08 地方新聞 大學防疫指引 實體授課上限80人 04:102021/09/08 焦點要聞 雙北近5千名學生 預防性停課 04:102021/09/08 焦點要聞 嘉縣口腔保健專車 加開2據點 04:102021/09/08 地方新聞 美疫情怪象 抗寄生蟲藥伊維菌素需求大增24倍 12:592021/09/08 國際 中央若認定Delta來襲 黃珊珊：北市自動防疫升級 12:072021/09/08 生活 日本擬緊急事態再延長 打過疫苗者10月可望鬆綁 09:412021/09/08 國際 Delta猛攻 美確診破4000萬 未來3個月很難熬 04:102021/09/08 話題觀察 視訊扶助童驚傳發飆媽打罵聲 家扶社工急救援 11:192021/09/08 社會 與確診者出遊 北市南港某國小92人請防疫假 09:552021/09/08 生活 陸中秋跨省遊訂單增長356％ 北京成最熱旅遊目的地 11:332021/09/08 兩岸 生活熱門新聞 基因定序出爐確定是Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 直播》新北幼兒園確診爆不停 陳時中下午最新說明 - 生活 璨樹即將升強颱 颱風論壇揭2路徑：恐直撲台灣 - 生活 新北市將禁止內用？陳時中記者會「一句話」成關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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