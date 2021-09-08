國民黨南投區立委馬文君臉書文章附圖。（圖／取自馬文君臉書）

針對三年未調漲的軍教教薪資，行政院院長蘇貞昌日前在行政院會裁示，希望政府帶頭加薪，引發各界關注。國民黨南投區立委馬文君表示，雖今年國內生產毛額預期創下近11年新高，明年軍公教人員也可望加薪，但軍公教退休人員退休金自106、107年年金改革後，已脫鉤無法隨現職人員做調整，隨指數高升，通膨發燒，退休人員再就業的月薪又受樓地板限制，他們正嚐「物價高漲苦果」，盼政府勿忘這群人。

馬文君今日（8）在臉書發文表示，主計總處預估今年國內生產毛額成長5.88％，預期創下近11年新高，人均GDP將超過32000美元，然而消費者物價指數年增率1.74％，也創下近9年新高。

馬文君指出，行政院基於經濟成長果實與全民共享，樂於帶頭加薪示範，準備明年軍公教人員加薪，更希望引導民間企業共同加薪，勞動部也將明年基本工資做出調漲，可謂軍公教、勞工一片欣欣向榮。

馬文君強調，對於政府能夠體恤公務人員加薪及勞工調增基本工資，她百分百支持。但反觀軍公教退休人員退休金，分別於106、107年年金改革之後，已脫鉤無法隨現職人員做調整。雖然政府規範當消費累計成長率達正、負5%時，或每4年應予檢討。且年年物價指數高升，通膨發燒，退休人員再就業的月薪又受樓地板限制，造成相對剝奪感加劇，淪為無法共享國家高經濟成長果實的對象。