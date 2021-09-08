高雄帝冠車站遷移工程持續進行中，高市府原訂9月11日舉辦帝冠車站挪移慶典，活動將邀請曾參與鐵路地下化工程的歷屆市長、代理市長與市民共度仲夏夜晚會，但由於受到第14號颱風「璨樹」影響，高市府決議將活動延至18日舉行。

高市府工務局指出，原定9月11日、12日辦理的高雄驛挪移慶典「科技城市璀璨願景」活動，因氣象局已於7日宣布第14號颱風「璨樹」正式形成，目前預估路徑將於這周末接近台灣，基於來賓及民眾安全考量，決定將活動順延1周，改至18日晚間舉行，原定12日開放民眾現場欣賞願景館光雕秀，同樣也順延至19日舉辦。

高市府工務局表示，市民萬分期待高雄驛回歸，為了配合防疫政策，高雄驛光雕秀開放民眾以實名制預約報名，可入內拍照、參觀，原先12日晚間特別安排3場光雕秀讓民眾入場觀賞，但因受颱風影響順延至19日舉辦，策展單位將會發電子郵件通知已報名成功的民眾，並以電話通知更改活動時間及保留原時段參與資格，先前已在網路上預約的民眾無需再次填寫，系統會將12日預約場次自動改為19日原時段場次。