新北幼兒園群聚案延燒北市，北市副市長黃珊珊8日表示，北市是否防疫升級，要看中央認定，若基因定序確定是Delta，北市當然就自動升級，但7日實質上也已升級「預防性居家隔離」，市長柯文哲已指示要做好萬全準備，演練計畫都做好了。

黃珊珊說，上午有開防疫會議，針對新北幼兒園案，第一圈接觸者昨天大概已將能匡列都匡了，但因匡列進去後，可能還是有陸續發病等其他狀況，北市防疫升不升級，還是看中央，若基因定序確定是Delta，當然就自動升級。

黃珊珊說，北市昨天實質上也已升級，有「預防性居隔」，這是之前都沒有過的規定，以前只是照防疫專責病房升級的SOP，以及人力招募、配置，這些SOP上周都已做完，也都跟醫院溝通過，因此醫院多久要生出多少病房、2天內要達到原本已開的病房數50％，這些桌上演練的計劃都有，屆時若真的確定是Delta，就會實戰演練，演練計畫也已做好。

針對南港區某國小停課，黃珊珊說，因有個孩子（新北幼兒園學生）去大佳河濱公園玩，而這個南港區某國小的小朋友家庭、與大佳河濱的小朋友家庭是朋友，4日晚間一起去大佳河濱公園玩，他們現都被居隔，學校通報後，他們的小學班級、附幼全園都已預防性停課、隔離。

黃珊珊說，另外這個南港區某國小的小朋友也有去上安親班，所以連安親班都一起居隔，這2天都在對老師、班級人數進行清查比對中，大家不用太緊張。

對於若確定是Delta病毒，是否1人確診全校停課？黃珊珊說，桃園、新北都有這規範，而她上午也有跟柯討論，重點還是在做疫調結果，因有些區根本沒接觸的可能性，有的學校真的很大，若學校能做到分艙分流，其實也不用全停。

她說，這跟上班一樣，若能做到徹底的分艙分流，就能避免每次發生一例、全校就停課，若真的是很嚴重的Delta，那中央就宣布全國停課，而不是只有北市宣布1個全校停課而已。