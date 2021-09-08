第13屆金磚五國（BRICS）高峰會議將於明天以網路形式登場，與會領袖預料討論包括新冠病毒疫情衝擊及包括阿富汗局勢在內的全球議題。

根據印度媒體資訊局7日發布的新聞稿，總理莫迪（Narendra Modi）將擔任峰會主席，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將參加。

印度國家安全顧問多華（Shri Ajit Doval）、總部設於上海的新開發銀行（NDB）總裁特洛伊賀（Marcos Troyjo）、金磚五國商業委員會及婦女商業聯盟主管也將在會中報告相關計畫執行狀況。

印度為2021年BRICS輪值主席國。金磚國家合作機制始於2006年，原成員為巴西、俄羅斯、印度與中國，南非於2010年加入，5國總人口佔全球近42%、世界生產總值（GWP）逾23%。

新聞稿稱，今年峰會主題為「金磚15年：合作共促延續、固結與共識」，印度方規畫優先合作領域為多邊系統改革、反恐、運用數位及科技工具達成永續發展目，強化人與人交流。

此外，與會領袖也將就疫情衝擊及其他全球及區域議題交換意見。

金磚五國成立以來，印度已3次出任輪值主席，這將是莫迪繼2016年後第2次擔任峰會主席。

雖然官方新聞稿並未提及，但「印度快報」（The Indian Express）引述俄國駐印度大使庫達舍維（Nikolay Kudashev）稱，阿富汗局勢料將是與會領袖討論重點之一。

俄羅斯與中國是世界上少數與塔利班有連繫，且未因安全顧慮而撤離駐喀布爾外交使節的國家。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，金磚五國安全官員8月24日曾在一場網路會議中討論阿富汗、伊朗與西亞安全情勢。

報導強調，會議由多華主持，初步採納的反恐行動計畫包括切斷恐怖組織金流，計畫將交五國領袖在峰會裁奪。