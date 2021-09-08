民進黨與日本自民黨日前舉行執政黨「2＋2安全對話」，日方代表參議員佐藤正久今天表示，日本的雷達沒辦法觀測到巴士海峽中國船隻的動靜，如果台灣能夠分享巴士海峽雷達偵測的結果，這對日本來說會是幫助。

國策研究院今天舉辦「台日2＋2對話與台日中三角關係」座談會，佐藤正久透過視訊連線發表演講，分析「台灣有事也是日本有事」及因應區域安全挑戰的方式。

佐藤正久說，如果台灣被中共封鎖，日本跟韓國經過的台海和巴士海峽的石油生命航運線將會受到威脅，將造成石油短缺和油價飆升，對日本經濟造成嚴重衝擊，「自由航行對日本來說是非常重要的。」

佐藤正久指出，日本不得不先想定好一個戰略情境，就是當台海有事時，北韓可能在朝鮮半島挑起戰端，而俄羅斯也可能在爭議的北方領土上趁虛而入，可以預見的是，當台海有事時俄羅斯和北韓會有連鎖反應，日本應事先擬定好對策。

他進一步指出，在台灣有事的緊急情況下，中共、俄羅斯和朝鮮可能會合作。 中共將多方分散日本和美國軍隊，阻止他們將軍隊集中在台灣。 為了採取反制的態勢，西方國家在東協和印度洋的軍隊也需要向中國施壓，解放軍軍力也需要被分散。此時，美日澳印甚至和東協國家彼此間對中國的聯合防禦格外顯得重要。

民進黨立委蔡適應也說，「2＋2安全對話」提到最重要的就是日本宮古島的議題，中國把通過宮古海峽視為重要戰略意涵，而宮古島距離日本遙遠，距離台灣還比較近。