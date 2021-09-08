板橋幼兒園群聚持續擴大，其中幼兒園1家3口居住的板橋某社區大樓，除另名台大麻醉科護理師，稍早又再新增2例確診，新北市長侯友宜宣布，即刻啟動其中1棟128戶400多人清空計畫，全數入住集中檢疫中心，侯友宜下午1時也將親自前往現場督軍；目前快篩隊篩檢343人是陰性。

侯友宜說，目前該社區總共有兩棟，目前確診者都集中在其中一棟，因為有部分住戶已經去上班，目前持續聯絡，希望能在今日完成清空作業，相關防疫補貼都會支應，市府也將設立前進指揮所，全面監控。