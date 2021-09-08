板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 12:032021/09/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某社區總計6人確診，新北市長侯友宜下令即刻清空。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋幼兒園群聚持續擴大，其中幼兒園1家3口居住的板橋某社區大樓，除另名台大麻醉科護理師，稍早又再新增2例確診，新北市長侯友宜宣布，即刻啟動其中1棟128戶400多人清空計畫，全數入住集中檢疫中心，侯友宜下午1時也將親自前往現場督軍；目前快篩隊篩檢343人是陰性。 侯友宜說，目前該社區總共有兩棟，目前確診者都集中在其中一棟，因為有部分住戶已經去上班，目前持續聯絡，希望能在今日完成清空作業，相關防疫補貼都會支應，市府也將設立前進指揮所，全面監控。 最新人氣調查 游盈隆：陳時中算是回到人間了 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 #板橋 #清空 #社區 #侯友宜 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲七年來人氣未低50度 游盈隆：足以競逐總統大位 10:022021/09/08 政治 最新調查 侯友宜人氣不到3年「超柯趕陳」 09:462021/09/08 政治 新北幼兒園群聚匡列487人 侯友宜：1例Delta全校停課14天 14:402021/09/07 生活 新北幼兒園男童確診 彰化爺奶等4人遭匡列 04:102021/09/08 地方新聞 Delta若來襲 北市校園警戒升級2.0 04:102021/09/08 地方新聞 大學防疫指引 實體授課上限80人 04:102021/09/08 焦點要聞 新北疫情燒 羅智強：又看到準備帶風打侯的氛圍 08:072021/09/08 政治 侯友宜宣布新北進入「強化二級警戒」 網轟蔡政府：天理何在 07:582021/09/07 政治 幼兒染疫重症率低 專家「1症狀最可怕」：2關鍵教分辨 09:282021/09/08 生活 侯：幼兒園群聚恐與機師有關 陳：牽強 04:102021/09/08 焦點要聞 最新民調：侯友宜人氣最高 陳時中好感度少650萬人 柯文哲牽動2024 09:122021/09/08 政治 生活熱門新聞 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 璨樹即將升強颱 颱風論壇揭2路徑：恐直撲台灣 - 生活 再增3確診！幼兒園群聚擴大 台大麻醉師、埃及返台爸都染疫 - 生活 一有Delta就升四級 醫推2策略：才能圍堵病毒 - 生活 璨樹轉中颱！恐變強颱 海陸警齊發時間曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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