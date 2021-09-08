嘉義檢調搜索多處農機耕協會，調查涉嫌貪汙農糧署補助款之情事。（嘉義地檢署提供）

行政院農業委員會農糧署補助農民購買大型農業機械用具，委由各地的農業機械耕作協會審核及驗收，卻有協會向農民抽取10％的「樂捐」費，2年來涉嫌貪汙約1億元，檢方諭知桃園、嘉義、臺南等3名協會理事長及1名總幹事各50萬至5萬元交保。

嘉義地檢署接獲檢舉，有農機耕協會利用農民購買農業機械機之便，向農民收取賄款，檢察官陳靜慧、陳睿明指揮調查局臺南市調查處

、嘉義縣調查站等組成專案小組查訪，7日搜桃園、彰化、嘉義、臺南等7處，扣得電腦、帳冊等證物，並傳喚陳姓等6名被告及1名證人到案。

調查發現，2019年、2020年間農糧署補助農民購買大型農業機械，委託各地農機耕協會代辦審核及驗收，農機耕協會聯合會理事長及桃園協會陳姓理事長、陳姓嘉義協會理事長、顏姓台南協會理事長顏及總幹事沈男等人，以「樂捐」名義向申請補助的農民會員索取1成賄款。

農民收到補助款後，以現金或匯款方式繳回10％給各協會，再由各協會將其中15％繳回聯合會，2年間共收取約1億元賄款，受害農民近千人。

檢察官複訊後，認為涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款利用職務上之機會收受賄賂罪嫌，犯嫌大，但無羈押之必要，陳姓理事長50萬元交保，葉姓理事長、顏姓理事長10萬元交保，沈姓總幹事5萬元交保，其餘3人請回。檢方將持續追查這筆錢的流向。

有嘉義農機耕協會人員指出，這筆「樂捐」費用主要用於會務運作、農機保險、農機衛星定位等用途。

嘉檢檢察長張曉雯表示，政府為加速農業耕作機械化、紓解農村勞動力不足問題、促進臺灣農產業升級，編列預算補助農民購置機械，不會向受補助人收取任何費用，若有農民遭收取費用，請主動與嘉檢聯繫，嘉檢將持續清查此案。