印尼西爪哇萬丹省（Banten）一座監獄今天凌晨發生大火，造成41人喪生，8人重傷及73人輕傷。

印尼司法暨人權部獄政署發言人艾普利安緹（Rika Aprianti）表示，萬丹省唐格朗市（Tangerang）布洛克監獄C棟（Prison Block C）今天凌晨1時至2時間發生大火，起火原因還在調查中。

艾普利安緹說，布洛克監獄犯人因毒品犯罪被關，C棟牢房可容納122人。

發言人未說明大火發生時有多少人關在牢內，但她證實這所監獄已過度擁擠。

根據印尼政府去年9月資料，唐格朗市是首都雅加達（Jakarta）附近的工業城，市內的布洛克監獄所關囚犯超過2000人，遠高於600人容納量。

當地電視台影片顯示，消防人員試圖從大樓屋頂撲滅大火。根據報導，至少有41人喪生，8人傷勢嚴重。

警方發言人告訴雅加達都會電視台（Metro TV），初步研判起火原因疑是電線走火。電視台引述警方通報，另有73人受到輕傷。