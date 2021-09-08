美國氣候特使凱瑞日前二度訪中，中國外長王毅當時警告美中劍拔弩張恐殃及氣候合作。中國商務部副部長王受文今天則說，中美加強綠色低碳合作，離不開健康穩定的經貿關係大環境。

根據中國商務部新聞辦公室上午在微信公眾號發布的新聞稿，身兼國際貿易談判副代表的王受文8日在廈門出席第21屆中國國際投資貿易洽談會期間舉行的中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會開幕式，並在發表主旨演講時作上述表示。

他說，事實早已證明，中美經貿關係的本質是互利共贏。中美作為世界上兩個最大經濟體，加強經貿合作，不僅對兩國經濟、對兩國人民有好處，對世界經濟成長也有著舉足輕重的作用。單邊主義、貿易保護主義不僅損害中美兩國利益，也不利於全球經濟復甦。

王受文並表示，當前中美關係正處在一個重要關口。「雙方應積極發揮經貿關係『壓艙石』和『穩定器』作用，加強合作，管控分歧，推動中美經貿關係早日回到正軌，在互惠互利的基礎上取得更大發展。」

凱瑞（John Kerry）8月31日晚間抵達天津，展開任內第二次訪中行程。期間他除了與中國氣候特使解振華會談，也與中國國務委員兼外交部長王毅、中國國務院副總理韓正、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行視訊會晤。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，王毅在會中警告凱瑞，美中劍拔弩張恐殃及雙方在氣候變遷上的合作，他呼籲美方停止把中國視為「威脅和對手」，並強調中美氣候變遷合作不可能脫離美中關係的大環境。