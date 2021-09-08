針對中央開放75歲以上長輩打AZ第2劑疫苗，新竹市政府已提早為全市1萬4888名75歲以上長輩造冊，15、16、17日正式開打，明起陸續發放通知書。此外有關青少年打BNT疫苗，也完成12歲至17歲以及18歲在籍高中生共3萬4028人造冊，各校即日起陸續發放意願書，將於23日到校施打。

有關長輩施打第2劑疫苗，中央流行疫情指揮中心已公布第8輪疫苗開放AZ第2劑接種，包含75歲以上長者、洗腎患者及機構對象。新竹市長林智堅表示，竹市已完成長輩第二劑AZ疫苗造冊，將於9月15、16、17日施打，明後天起陸續透過民政系統發放通知書，請長輩憑通知書到指定施打站施打。

林智堅也強調對長輩的3大貼心服務不變，「疫苗計程車、復康巴士、到宅服務」將持續進行、降低長輩不便，有相關問題可詢問竹市疫苗專線03-5355137，服務時間為每天早上9點到下午5點。

此外，教育部宣布青少年施打BNT疫苗事項，林智堅宣布竹市已初步完成12歲至18歲國高中生3萬4028人造冊，今天起各校將陸續發放意願書。此次以校園接種為原則，預計23日起從高中、國中依序到校施打，市府已協調台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院及國軍新竹地區醫院四院，到校為學生服務。

竹市針對將滿18歲的高三在學生放寬，有意願者也可在校施打。另外，滿12歲的小六生、自學生，無學籍者，可至中央預約平台預約，將安排至醫療院所施打。教育處將要求學校向學生加強宣導，疫苗施打為自由選擇、身體不適可請3天疫苗假、疫苗施打後應安排靜態課程。

因應中秋連假將至，新竹市禁止任何公共場所烤肉及相關活動，僅同住家人可居家烤肉，疫情警戒措施將視狀況滾動式調整。