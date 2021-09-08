慈濟基金會與民間企業捐贈的第二批91萬劑的輝瑞-BNT疫苗，預計今天運抵台灣，加總日前首批抵達的BNT疫苗，總數達184.2萬劑。對於指揮中心宣布將安排12歲至17歲學生在校施打BNT疫苗，民眾黨立委蔡壁如今呼籲疫情指揮官陳時中放下執念和面子問題，建議把珍貴BNT疫苗提供給50歲以上還沒有施打第一劑的長者，拉起保護網。

民間捐贈給政府的BNT疫苗，近期陸續分批到貨，若加上今天將到貨的91萬劑，目前總計BNT疫苗到貨量將達184.2萬劑，在Delta變種病毒疑似來到的這個時候，這樣的疫苗數量，給台灣社會很大的安全感。

蔡壁如表示，全世界第一個使用mRNA疫苗的英國，主管疫苗與免疫施打的JCVI，到目前為止，雖然已批准16到17歲青少年施打BNT疫苗，但針對16歲以下的青少年施打都還在觀望中。

指揮中心決定安排12歲至17歲學生施打BNT疫苗，蔡壁如提出質疑，台灣12至18歲的青少年目前統計不到150萬人，佔台灣人口比例是很小的數字。然而新冠肺炎的重要病徵就是越高齡越致命，面對新冠病毒，小孩是比大人、老人更強的強者，這是事實。

蔡壁如表示，衡量目前台灣情勢，加上連幼兒園的孩子都染疫，這是個警訊，尤其是孩子們的家長正好是台灣奇怪疫苗施打順序下的犧牲者，正好是怎麼樣都打不到的「疫苗孤兒」。

面對來勢洶洶的Delta變種病毒，如果還是堅持原本的施打順序，真的是最好的準備嗎？蔡壁如呼籲陳時中，放下執念和面子問題，因應疫情的變化，持續的滾動式修正疫苗施打順序是可以被接受的、也是應該要做的。