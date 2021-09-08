北市7日公布1例確診案例，是1名即將臨盆的孕婦，因這名孕婦的丈夫6月確診，孕婦是密切接觸者，應立即隔離、PCR採檢，但孕婦卻以「懷孕對PCR有抗拒」的理由，只執行居家隔離。北市議員苗博雅痛批，北市府遇到「該驗拒驗」居然接受，根本潦草、有法不管；北市副市長黃珊珊表示，中央當時並無強制規定，是議員自己搞不清狀況。

苗博雅表示，北市當初竟接受「懷孕對PCR有抗拒」的理由，就不採檢，只執行居隔，直到現在，因要進醫院生產，必須採檢PCR，才發現確診，這個案例完全證明北市「沒做好匡列、隔離、篩檢」，像這樣「該驗未驗」是北市一直存在的現象。

苗博雅指出，北市府遇到「該驗拒驗」，就該依法行政，北市是執行機關，卻總是潦潦草草、該驗不驗、有法不管，這樣的態度令人憂心，台灣好不容易撐過Alpha病毒的考驗，Delta又來叩關，「該驗不驗」「有法不管」要怎麼對抗變異病毒？

黃珊珊8日回應，從中央到地方，在6月22日以前都沒強制要檢疫者居隔、做PCR，北市府6月初有精準疫調專案，提出補助計程車費、掛號費讓他們先做採檢，就是希望提早在居隔期間，先發現是不是陽性。

黃珊珊指出，這個孕婦是6月初老公確診後，她居隔到6月19日解隔，那時並無強制力，而市府6月9、10、19日3次請她去採檢，但她因家庭因素，除懷孕，還有個1歲孩子，沒人可幫忙照顧，不想待1歲孩子到院，「可能是議員搞不清楚當時的狀況！」

黃珊珊強調，6月22日以後，中央才規定居隔必須要採檢後才能解隔，這個孕婦6月19日就解隔，所以在規定前，北市府該做都做了，「防疫不用噴口水，規定都很清楚！」北市有多做一步，但當時並不能強迫人民一定要出來採檢。