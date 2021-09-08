台大公衛學院今舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，由台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖思涵分享國際mRNA疫苗接種情況。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

BNT疫苗陸續到貨中，待完成檢驗封緘，就可開放12歲以上青少年施打。目前包括美國、加拿大都發現接種BNT疫苗會有心肌炎風險，台大公衛團隊以2國數據分析，台灣125萬名青少年中，半數接種第1劑後，預計會有28人、11人發生心肌炎，推估總發生人數小於30人，提醒青少年若接種後感覺胸悶、心悸，必須儘速就醫，及時治療就可恢復。

台大公衛學院今舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，由台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖思涵分享國際mRNA疫苗接種情況。美國針對12-15歲青少年的BNT疫苗第3期臨床試驗發現，接種BNT的疫苗組日後無人染疫，且12-15歲青少年的抗體中和濃度是16-25歲年輕人的1.76倍，效果佳，不良反應則與青年相同，包括發燒、疲勞等。

廖思涵表示，美國去年底通過EUA，開放16歲以上青少年施打BNT疫苗，今年5月則進一步開放至12-15歲。去年底至今，美國已累計890萬名青少年施打BNT疫苗，在上市後監測發現，青少年中有9246起不良反應通報，其中男性佔71％，12-15歲青少年佔53％，其中4.3％心肌炎，比例是每百萬人44.7人。死亡通報則有14人，其中男性64％，16-17歲有71％，未證實與疫苗有關。

若進一步分析9246人的狀況，其中有863人屬於嚴重不良反應，最常見是胸痛，佔56.4％，其次是肌鈣蛋白增加，即心肌炎的抽血指標，佔41.7％，第3常見則是心肌炎，佔40.3％。美國CDC研判，接種的好處大於心肌炎風險，因此建議12歲以上青少年繼續施打BNT疫苗。

除了美國，加拿大也對mRNA疫苗進行上市後監測，去年底至今年8月，該國共有1871人施打mRNA疫苗，其中有204人出現心肌炎及心包炎，8成是男性，7成在接種2劑後發生。其中接種單劑BNT疫苗後出現心肌炎或心包炎的發生率為每百萬人6.4，莫德納則是6.6。完整接種的發生率方面，BNT為每百萬人8.7，莫德納則是28.2。

台灣接下來也將對青少年接種BNT疫苗，廖思涵以青少年人數125萬人來預估，待半數人完整單劑接種後，依美國經驗（每百萬人44.7），推估會有28人出現心肌炎，而依加拿大經驗（男性每百萬人30.4、女性每百萬人2.8） ，則會有10男、1女出現心肌炎，推估心肌炎的發生人數不超過30人。

廖思涵表示，心肌炎是感染、藥物等因素誘發不正常抗體免疫反應，進而攻擊心肌細胞，導致細胞受損，造成心肌病變、心機衰竭，其症狀包括疲勞、食慾低下、噁心、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛、心悸。因疫苗可降低重症、住院風險，對青少年仍利大於弊，建議接種後若出現心肌炎症狀，應儘速就醫，若能進一步監測治療，預後是不錯的。

另台大兒童醫院院長黃立民也說，美國CDC監測顯示青少年接種BNT疫苗後沒有造成任何死亡，若出現不適症狀，只要及時就醫治療，基本上都可恢復，也不用擔心後遺症。BNT疫苗用於青少年很安全，包括美國、以色列都已讓青少年接種，除非施打第1劑後出現嚴重過敏反應，或是本身有正在進行中的嚴重疾病，才會建議暫緩施打。