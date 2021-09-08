美國蘋果公司Apple將於下周二9月14日舉行秋季新品發布會，大陸手機製造商華為8日於官方微博公布，將於9月13日晚上7點半舉行「華為智慧辦公新品發布會」，這意味著華為將搶先蘋果舉行發布會。

香港經濟日報導，華為消費者業務行政總裁余承東近日曾經透露，華為nova9系列手機將於9月23日上市，稍早前更發布有關nova9系列的預告海報。nova9系列的背部延續nova8系列的經典設計，上部是主攝影鏡頭、底部是三個攝影鏡頭和閃光燈。