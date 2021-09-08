搶先蘋果新機發表！華為新品發布會9/13舉行 12:392021/09/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國蘋果公司Apple將於下周二9月14日舉行秋季新品發布會，大陸手機製造商華為8日於官方微博公布，將於9月13日晚上7點半舉行「華為智慧辦公新品發布會」，這意味著華為將搶先蘋果舉行發布會。 香港經濟日報導，華為消費者業務行政總裁余承東近日曾經透露，華為nova9系列手機將於9月23日上市，稍早前更發布有關nova9系列的預告海報。nova9系列的背部延續nova8系列的經典設計，上部是主攝影鏡頭、底部是三個攝影鏡頭和閃光燈。 蘋果正式發出邀請函 iPhone 13將在這一天正式曝光 璨樹轉中颱！恐變強颱 海陸警齊發時間曝 #華為 #發布會 #nova #將於 #新品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體及資通訊需求旺 我8月對陸、美出口再創高 04:102021/09/08 財經要聞 蘋果9/14日辦新品發表會 料發表iPhone新機 09:262021/09/08 財經 百貨周慶美妝 話題組合63折起 04:102021/09/08 時尚消費 燦樹有機率變強颱 氣象局：最快明晚發布海警 11:062021/09/08 生活 《國際產業》蘋果14日辦發表會 新iPhone、Watch和AirPods可望亮相 10:362021/09/08 財經 2021國慶主視覺曝光 6大元素象徵傳達民主自有理念 10:472021/09/08 政治 金磚五國峰會將登場 印媒：料談阿富汗局勢 12:562021/09/08 國際 《通信網路》瑞祺電填息3成後腿軟 H2營運拚回升 10:532021/09/08 財經 《科技》SpaceX低軌道商機 台6供應鏈進補 08:372021/09/08 財經 內冷外熱 單月出口有望破400億美元 04:102021/09/08 財經焦點 台中星光閃耀國際 讓台中被世界看見 04:102021/09/08 焦點要聞 財經熱門新聞 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 官股落跑 3天倒貨百億元 這檔砍最多要小心 - 財經 - 工商 驚爆50例確診？台股嚇殺250點 證交所緊急回應 - 要聞 - 工商 新北疫情若擴散 恐全國升三級 - 日報 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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