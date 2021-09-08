女子減重81公斤前後照片，讓網友驚呼根本不同人。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

網友分享妹妹減重81公斤後的照片。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

網友分享妹妹減重81公斤後的照片。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

一名女網友上網爆料自己妹妹讓人「羨慕又生氣」，原本體重破百的她突然瘋狂減重，整整瘦了81公斤，而妹妹減重前後的照片，引發超過萬名網友朝聖，眾人看完忍不住驚呼：太勵志！根本不同人！

一名女網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》爆料自己妹妹「讓人羨慕又生氣」，她表示妹妹小時候是瘦子，升上國中後胃口大開，一路開吃到大學畢業，認為人生最快樂的事莫過於美食，畢業後開始上班，秉持著每天要吃好吃滿的心態又過了4、5年，體重一路直線上升到破百。

原PO表示，直到妹妹27歲那年突然開始瘦身，每天下班走路回家，也不再拼命吃東西也抽空運動，沒多久體重開始下降，最後總共瘦了81公斤！就連原PO都佩服妹妹的決心跟毅力，讚她判若兩人，更驗證了「沒有醜女人只有懶女人」。

從原PO貼出的妹妹瘦身前後照片，妹妹原本身材原滾滾又戴著黑框大眼鏡，而瘦身之後整個五官變得立體，摘下眼鏡加上化妝，整個大變身成氣質美女，完全判若兩人。

眾多網友忍不住驚呼：「這根本就不同人！」、「怎麼可能同一人？」、「胖子都是潛力股啊啊啊啊啊」、「好勵志喔天啊」、「太扯啊，完全不是同個人啊」、「美到一個不行」、「好強！瘦下來好漂亮」、「瘦到變了一個人！！」「脫胎換骨！」、「81kg 好激勵人心」、「這是從阿姨蛻變成正妹的好典範」、「胖的時候感覺像我媽，為什麼瘦下來可以像大學生」。