美國媒體列舉目前現任在位最久的總教練，馬刺教頭帕波維奇第一，熱火史波斯查緊追在後。

帕波維奇已是公認NBA史上最偉大的總教練，自1996-97球季接掌馬刺兵符之後，至今已在馬刺待了25個賽季，率領黑衫軍奪下5座總冠軍，今夏更是帶領美國夢幻隊摘下東京奧運金牌，接下來的目標就是改寫NBA最多勝教頭紀錄。

卡萊爾離開獨行俠之後，熱火史波斯查變成現役在位第二久的教頭，沒有人能想到20年前還只是一名分析師的史波斯查，如今已是最具知名度的總教練。他在熱火執掌13年的期間幫助邁阿密軍團奪下雙冠，詹姆斯、韋德和厄文的三巨頭時代更是讓人津津樂道。

勇士科爾在2014年以菜鳥身分入金州，憑藉著出色的帶兵風格，5年內屢創奇蹟，不但手握3枚冠軍戒，而且還刷新NBA單季最多勝紀錄，史提芬柯瑞、克雷湯普生的三分神射享譽全聯盟。

史奈德帶領爵士7個賽季期間幫助球隊穩健進步，過去5年都勇闖季後賽，上賽季更是西區戰績第一。雖是市場小球隊，但手下有米契爾、戈貝爾等頂級巨星，戈貝爾還三度搶下年度最佳防守殊榮，新賽季大有希望。

麥克馬龍從2013年開始執教生涯，無論是國王或是金塊都是性格溫和的教練，上賽季是他在金塊的第6個球季，帶領球隊再次殺進季後賽，如果不是賈瑪莫瑞受傷，或許金塊能走得更長遠，而且麥克馬龍還培養出約基奇這位悍將，上賽季勇奪例行賽MVP，執教功力相當出色。