國民黨團要求行政院把數位發展部籌備處的4千多萬未審先編預算收回，及批判監院人權會編列預算辦理研討會、會勘等活動是「人權花瓶」，預算編列1.4億浪費公帑；民進黨立院黨團今表示，「合情、合法、合理」歡迎就教行政院長蘇貞昌。

民進黨團書記長蔡適應指出，數位發展部朝野已經有許多的討論，名義上也支持台灣在面對下一個世代的競爭過程，數位發展是一個重要的事，所以行政院有意把數位發展等相關的部分整合起來，成立一個單獨的數位發展部。

他說，而此在立法院上會期已經完成委員會的審查，正待朝野協商之後三讀，所以行政院編列有數位發展部籌備處的相關預算，這是合理、合法、合情，因為如果這個會期通過相關預算之後，行政院卻沒有相關的籌備經費的話，難道數位發展部要繼續延宕一年才開始作業嗎？所以先編有其必要性，除非是朝野協商的過程，在野黨又杯葛組織案的成立。

至於「人權花瓶」，他說，這句話實在是太沉重了。大家不要忘記了，在威權時代，最大的問題就是人權被漠視威權時代的獨裁政府就是人權的劊子手，當時的執政黨是誰？大家心知肚明，在這個強況之下，任何人都可以提人權的議題，任何人都可提追求人權的改善。但當時獨裁政府的那一個政黨是最沒有資格提。

他說，已經是民主時代，國民黨如果認為人權的相關的預算需要有更多的討論，歡迎在行政院長蘇貞昌上台報告後，可以就相關的議題就教蘇貞昌，相信院長也會勇於負責說明關於轉型正義及監察院預算。

他說，而監察院的預算裡面關於人權委員會還有轉型正義要延長的部分。已是立法院表決通過的案子，行政院編列相關的預算，就法律上來講，是沒有問題的。至於預算的相關執行，歡迎在野黨在蘇貞昌施政報告預算編列的時候，將有相關的議題提出來彼此互相討論。