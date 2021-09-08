俄羅斯籍的27歲男星利路修（莉莉），因參加大陸選秀節目《創造營2021》而走紅，181公分的利路修原本是要當翻譯，不過擁有一張帥氣臉龐和俏麗五官的他，因此被推薦參加節目，沒有星夢的利路修常在節目上擺一張與世無爭的「厭世臉」，也讓利路修人氣暴漲，不過陸網昨深夜卻傳出利路修被救護車拉走，對此，利路修也在今（8日）凌晨做出回應。

陸網昨深夜傳出利路修中斷拳擊節目錄影、被救護車拉走，網友形容當時狀況：「救護車很急 一直按喇叭」，起因是利路修沒有告訴節目組自己骨折的狀況，他帶傷依舊賣力比賽，讓該網友心疼說：「為什麼骨折了 不告訴節目組啊莉莉 但是他真的好帥」，不捨利路修要隱瞞傷況。

對此，利路修今凌晨則在微博親自發聲：「不要擔心，拳擊運動就是這樣」，利路修工作室隨後也轉發，表示利路修目前一切安好「我們將會聽取醫生的建議進行調養，再次感謝大家的關心與支持」。

利路修和工作室接連報平安。（圖／取材自利路修營業工作室微博）

利路修擁有帥氣外表外，他還擁有一張與世無爭的「厭世臉」。（圖／取材自利路修微博）

利路修帶傷仍上陣比賽讓網友很心疼，同樣參賽的23歲男星張顏齊則在微博留言送暖利路修，張顏齊表示：「利老師（利路修）是我非常喜歡的人」，而張顏齊也還原昨晚賽況：「昨天你真的超乎想像的厲害，沒有想到你看似冷靜的外表下，也有如此火熱的內心！能和你同台競技是我的榮幸！能和你成為朋友也是我的榮幸」。