60歲蘇男偽印蓋有天后宮印文的感謝狀，背1座有媽祖神像的捐獻箱，與沈姓男子今年5月間在中市英才路沿街募款，以中市天后宮要在高雄「牛埔山」蓋廟募款，但收據經手人竟欄寫已身亡的「張清河」，至於捐款全私吞。事後，賴、葉察覺有異報警查獲，扣捐款箱內7千多元。台中地檢署依詐欺罪起訴蘇男。

起訴書指出，蘇男原本住在台中市東區和平街，今年初即已搬離，他假借蓋廟募款，印有「天后宮」印文的感謝狀，並標示籌備處則是在他過去住的和平街住址，經手人是「張清河」。

蘇男在台中車站找到沈男隨同幫忙，他自己則背著有一座媽祖神像的募款箱，在英才路沿街募款，宣稱要在高雄的「牛埔山」蓋廟，民眾賴男及葉女不疑有他，各捐200元，投入捐獻箱內。賴及葉兩人要求開立收據，沈男將感謝狀拿給兩人填寫，並交給兩人收執後離去。

賴及葉兩人事後察覺有異而報警，酒坊隨後在附近超商查獲兩人，並查扣募款箱內現金7千多元。

蘇男到案全盤否認，但警方到台中市的天后宮查證，蘇男使用的收據與該廟的不符，而蘇男供稱蓋廟用地在高雄林園區山汕段土地，但他僅持分9分之1，且並非募款時所稱的「牛埔山」，奇怪的是以台中天后宮的名義募款，但廟卻要蓋在高雄，而經手人「張清河」已死亡，募款所得全部進蘇男私人口袋，警方依詐欺取財罪將蘇、沈兩人送辦。

檢察官偵辦時發現，以蓋廟募款詐財僅蘇男一手策畫，沈男因誤信從旁協助募款，對案情應不知情，全案偵結依詐欺取財將蘇男起訴。