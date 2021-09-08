國內疫情又升溫，教育部發布「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，相關防疫規定減少學生群聚感染風險，南彰化大葉大學、中州科大宣布將全面實施線上教學，而明道大學則是分流實體線上並行，將採取更嚴厲防疫作為，嚴防疫情。

教育部宣布的指引包括實體上課必須維持社交距離，且上限為80人，採固定座位、成員進行上課，還要落實實聯制，並且保持教室通風，還要定時清消，另外新生也要加強檢查呼吸道症狀，必要時可先進行快篩或PCR等，相關強硬的防疫規定，就是希望能將防堵疫情做到滴水不漏。

大葉大學表示，考量大學生尚未施打疫苗，因此22日開學日至10月3日止，課程將全面實施線上教學，學生辦理入住宿舍也將採分流方式管制，另外為了讓學生安心就學，讓新生適應大學生活，官網也設置新生專區，更開設LINE官方帳號，讓學生可透過LIEN詢問生活大小事。

中州科大同樣宣布全面線上教學， 但22日當天新生則需要到校報到，繳交完相關資料後由家長帶回，校方表示，預計實施長達3周的線上教學模式，視疫情情況再進行滾動式調整，再評估是否讓學生回到校園上課。

明道大學則表示，因應疫情自9月15日至18日各學制一年級新生採實體上課，舊生則採線上教學方式減少人流，9月19日第二周開始，則實施全校線上教學，9月26日第三周則恢復全校實體上課，由於疫情變化快速，所有課程執行方式也將依政府相關防疫規定，進行滾動式調整。