女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚6年，育有1子「小海綿」，近年因兩人少曬恩愛同框，被外界盛傳婚變，但說法兩極，令外界霧裡看花。近日有民眾直擊Angelababy拍戲，可見少了修圖效果的她整個人瘦到誇張，側面看來脖子有如骷髏爆筋，可見女藝人難為。

Angelababy和黃曉明近年一改新婚時期的放閃風格，減少在網上互動，就連一起參加活動走紅毯都是各走各的，引發婚變傳聞，先前有陸媒報導Angelababy私下一個人到深圳看新房，可見她穿紅色無袖洋裝，頂著一頭大波浪長髮，明星氣場全開，而Angelababy也很親民，全程臉上掛著微笑，但身邊不見黃曉明陪伴，難免引來婚變揣測。

Angelababy被民眾目擊拍戲爆瘦。（圖／取自《on.cc東網》）

對於離婚傳聞，Angelababy跟黃曉明始終未正面回應，最近Angelababy上戀愛真人節目《心動的信號4》突為女來賓洪成成心疼落淚，或許是因為有共鳴，事後她在微博寫下：「愛情需要邊界，它是相處的底線也是自我的防線，在感情中不要因迎合而丟失自我。」也鼓勵洪成成，保持自我，勇敢去愛。

據《東網》報導，Angelababy最近與賴冠霖趕拍新戲《愛情應該有的樣子》，有民眾偶遇Angelababy和劇組現身一家咖啡廳拍戲，綁著馬尾的她皮膚白皙，五官精緻，和網上大家印象中的樣子差不多，但本人看來更加有氣質，網友則發現Angelababy本人似乎又瘦了一圈，如今瘦到連脖子上的筋都爆出，讓人相當心疼。而她先前懷孕生產後不久就現身醫院門口面對媒體，整個人狀態極好，看不出在懷孕期間有長肉，對自我身材的要求相當高。