北門社大走讀社區。（北門社大提供／劉秀芬台南傳真）

疫情降溫，台南市的社區大學秋季班開始招生，曾文社大持續打出8000元課程吃到飽優惠，北門社大推出身心障礙者、低收入戶、70歲以上長輩第1門課免費上，希望吸引民眾多多報名上課。

由於中央流行疫情指揮中心延長二級警戒至9月20日，許多舊學員報名時仍擔心疫情影響課程，仍在猶豫不決。北門社大說，瑜珈、有氧舞蹈等熱門課程報名十分踴躍，很多班都已額滿，但整體而言，報名進度較去年同期相較，人數仍少了2成多。曾文社大因開課日期延後，因此報名狀況還在統計中。

北門社大表示，為照顧偏鄉長輩，鼓勵長輩走出家門交朋友，學習新事物，推出70歲以上長輩第1門課免費上課優惠，受到好評。北門社大開課配合地方特色，除了熱門語言課、音樂課、運動課，更強調結合地方文化、生態環境保護、社區關懷，帶長輩到社區走讀、文史調查，學習成果至社區展演，還到社區維修家電。

曾文社大則有國寶級剪黏大師陳三火剪黏工藝課，多年來幾乎班班滿額；其他還有自然農法、農業機具使用課，是農友的最愛；對攝影報導有興趣的民眾，可以參加免費的公民新聞報導實務課，學員們已經累積相當多優秀作品；曾文社大也推出8000元課程吃到飽優惠，使用此優惠學員逐年增加中。

曾文社大表示，春季班課程受疫情影響，有13門課改為線上教學，但仍有4成課採退費方式，6成則延後上課。北門社大表示，雖有27門課改為線上上課，但因北門社大多向中小學借用場地，無法在8月10日疫情趨緩後補上課，因此有5成以上課程都辦理退費。

台南市教育局表示，受疫情影響，台南市新營、曾文、北門、新化、南關、永康、台南等7所社區大學，共申請187萬餘元紓困金，已獲核4家104萬餘元，陸續核定中。講師紓困方面，也已核定5校82萬餘元，第2次申請陸續送件核定中。