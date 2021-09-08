福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，身材與速度兼具的優質長人吉爾貝克（Brandon Gilbeck）正式加盟。

現年24歲的吉爾貝克身高213公分，畢業於美國大學男籃第一級（NCAA D1）學校西伊利諾伊大學，大學時期成績輝煌，曾於大二時以整季85次阻攻，創下校隊單賽季最佳紀錄；大三賽季時，他獲得Summit League最佳防守球員的殊榮；大四賽季先發出賽31場，拿下9.5分、8.5籃板，並以3.4次阻攻打破自己的校隊紀錄，更蟬聯Summit League年度最佳防守球員。

吉爾貝克不僅擁有身材優勢，同時具備靈活的腳步與爆發力。台新夢想家總經理韓駿鎧表示，吉爾貝克是位護框能力以及敏捷性佳的優質中鋒，「很開心夢想家能與吉爾貝克合作，相信未來他除了可以與德威共同捍衛禁區、保護籃框之外，也可以發揮靈活的跑動能力，融入夢想家的小球風格。」

總教練朱利爾斯（Kyle Julius）提到，他已經觀察吉爾貝克一年的時間了，除了籃球技巧之外，對於他的運動能力以及出色的對抗性印象深刻，「雖然他年紀很輕，但具有領袖風範，今年夏天他參與加拿大菁英籃球聯賽（CEBL）表現亮眼，不但帶領球隊挺進四強，更獲選為年度最佳防守球員，相信他的加入，能夠提升夢想家的競爭力，使戰力更加完整！」

吉爾貝克表示，他非常感謝球團的青睞，也很榮幸可以加入夢想家，並興奮的說到，這是他第一次來到台灣，「我有觀看P. LEAGUE+的賽事精華影片，夢想家主場的氣氛看起來很棒，也擁有很多很棒的球迷，已經迫不及待想來到台灣，享受新生活、展開新賽季！」

因配合外交部政策，目前未持有有效居留證之外國人仍無法入台，但吉爾貝克已加入球隊每週的線上會議，並積極執行球隊提供之訓練計畫，與球隊維持密切聯繫，待邊境政策鬆綁後，將會立刻來台參與球隊訓練。