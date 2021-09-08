吳宗憲今上黃暐瀚主持的電台節目《POP撞新聞》。POP Radio提供

綜藝天王吳宗憲今(8日)上主持人黃暐瀚的節目《POP撞新聞》，外傳他有意退出演藝圈，他表示自己是「退而不休」，因為「我是一個閒不下來的人，我為觀眾而活，我還要處理酸民的事，只有我不怕酸民」，他笑說自己打字比酸民快，一分鐘可打680個字，還笑說自己「一目十行，過目即忘」。

被問到張鈞甯被網軍貼上台獨標籤，赴大陸工作的藝人飽受質疑，吳宗憲笑說，電視上討論那麼多年都沒討論出來，節目剩十幾分鐘給他這個題目要怎麼回答，他反問「我請問台灣要不要核能電廠」，並表示，「白痴才叫我們公投，用公投才能投出一個結果嗎」。

他表示自己只是去上海做生意，不會離開台灣，沒有人比他更愛台灣，他一直關心時事，也被拱選立委，但是自己不會從政，他搞笑說：「萬一市長不是柯文哲變吳宗憲，我在市政府被我兒子炸了怎麼辦？」吐槽兒子鹿希派曾發文要炸市府而被罰款一事。