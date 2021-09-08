國民黨立委蔣萬安獲得植福宮、當地里長的力挺。（張穎齊攝）

2022台北市長選戰隨著防疫也逐漸升溫，台北市長柯文哲屬意的接班人、北市副市長黃珊珊與國民黨立委蔣萬安，8日在植福宮一同參加活動，2人間無太多互動，但當地的植福宮主委、大直地區的多名里長都力挺蔣萬安，蔣直言「這裡是我太熟悉的選區！」黃珊珊則淡定回，平常心就好，防疫比較重要，不做他想。

植福宮今舉辦救護車捐贈儀式，柯文哲、黃珊珊、民政局長藍世聰、消防局長吳俊鴻、蔣萬安、北市副議長葉林傳、北市議員林國成、王浩、陳炳甫、植福宮主委劉春長、成功里長李清水等6名大直里長，一群人均同台到場。

蔣萬安表示，今天是植福宮邀請他來，而去年植福宮捐贈救護車時，他也都有參與，所以真的很高興植福宮造福鄉里、民眾；他也提到，其實參與活動時，他與黃珊珊都會有接觸、打招呼，這都是非常自然的事。

國民黨立委蔣萬安（右上）8日與北市副市長黃珊珊（右下）同台。（張穎齊攝）

蔣萬安說，不管柯文哲還黃珊珊，其實他有很多案子都需要跟市府合作，地方會一起辦理會勘，一直都是如此，所以既然身為北市立委，大家都有很多互動、一起努力，像今天捐贈儀式就是公私協力，民間團體捐贈給市府，大家共同幫助地方。

另外，植福宮內擺滿蔣萬安的扇子、礦泉水，劉春長與當地幾名里長都直言「蔣萬安很勤快，很接地氣、經常都有來，待人接物都很親切，會支持他！」，至於黃珊珊來，當然也很歡迎。

記者詢問，對於宮廟、里長力挺，是否勝券在握、黃珊珊分不到票？蔣萬安笑答，其實今天完全就是一個捐贈救護車儀式，他太熟悉大直選區，他跟里長、主委、各團體代表都有緊密合作，協助各種案子，特別對於地方弱勢民眾的照顧，一直以來持續不斷，也很謝謝里長、主委持續為地方服務。

針對與蔣萬安一周已同場2次，黃珊珊僅說，這很正常，因這是重要活動，大家都很自然、平常心就好，現階段防疫比較重要，防疫就不需要再去想別的，她已沒有腦袋再想別的事。黃珊珊最後還開玩笑說「這陣子防疫，我已瘦5公斤！但我還想再瘦5公斤！」