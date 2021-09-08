香港特首林鄭月娥今表示，已向北京中央提出兩地專家對接，討論與大陸有序通關安排。林鄭在立法會回應質詢時稱，自從第四波疫情減退，從未停止向中央反映市民通關期盼，香港現今疫情控制非常好，個案清零超過21日，外防措施嚴格到有商會反對。

對於有議員指出，全球不少城市都採取與病毒共存的策略，當局要思考如何盡快恢復國際往來，保持香港的國際金融中心地位。林鄭月娥表示，香港目前不應該亦不可採取與病毒共存的政策，否則通關更加無望。

林鄭並感激市民配合防疫措施，在本土疫情穩定下，仍然堅持戴口罩，但近日的疫苗接種率令人擔心，指要在本月底前達至七成接種率的階段性目標，每日的接種劑量要達2.2萬劑，但近日跌至1萬多劑，情況令人擔心。

林鄭強調，就算香港作出提議，對方亦未必會接納，大陸花費很大心力才成功控制疫情，不希望因為與香港通關而出現缺口，相信港人要免檢疫來往大陸，不止要與當地政府商討，更要得到中央政府支持，必須先經過兩地專家對接，共同商討通關條件。