高雄市岡山區一輛汽車8日上午在嘉興路與貨車發生車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一輛載運螺絲的貨車8日上午行經岡山區嘉興路202號前，剛好一名74歲老婦人要穿越馬路，貨車閃避不及，擦撞老婦人。此導致車上螺絲掉落，並波及一輛對向來的自小客車。該名老婦人送醫時一度失去呼吸心跳，送醫不治

警消到場，將傷者送醫，至於確切發生原因，仍待警方進一步調查。此事經貼在社群網站「我是岡山人」後，引起諸多議論。岡山秀傳醫院表示，74歲王姓婦女到院前死亡，急救無效。

由於螺絲掉滿地，且嘉興路是該區交通要道，警方已經通報清潔人員，全力收拾螺絲。