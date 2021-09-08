岡山大貨車擦撞穿越老婦 後斗螺絲掉滿路面傷者送醫不治 12:362021/09/08 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市岡山區一輛貨車8日載運螺絲，疑似閃避路人，導致螺絲箱掉落嘉興路路面。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區一輛汽車8日上午在嘉興路與貨車發生車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 一輛載運螺絲的貨車8日上午行經岡山區嘉興路202號前，剛好一名74歲老婦人要穿越馬路，貨車閃避不及，擦撞老婦人。此導致車上螺絲掉落，並波及一輛對向來的自小客車。該名老婦人送醫時一度失去呼吸心跳，送醫不治 警消到場，將傷者送醫，至於確切發生原因，仍待警方進一步調查。此事經貼在社群網站「我是岡山人」後，引起諸多議論。岡山秀傳醫院表示，74歲王姓婦女到院前死亡，急救無效。 由於螺絲掉滿地，且嘉興路是該區交通要道，警方已經通報清潔人員，全力收拾螺絲。 8旬獨居婦凌晨跌倒 警消破門允諾幫「顧家」 阿信母被撞 父報平安「恢復中」 #岡山 #螺絲 #老婦人 #岡山 #貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 啃老男與父口角 母勸架被推摔死 04:102021/09/07 社會新聞 雲嘉南老戲院串聯 重溫經典電影 04:102021/09/07 地方新聞 劉昊揪鹿希派大聊自嘲老男人 04:102021/09/07 娛樂新聞 老大公廟關龕門 辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕 20:222021/09/07 生活 高雄鼓山傳槍響 通緝犯拒捕開車衝撞 警開槍逮人 14:262021/09/07 社會 人口老化效應 精華區未繼承老宅 搶手 04:102021/09/07 財經要聞 石門老梅倉庫突竄大火 濃煙直衝天際無人傷亡 15:582021/09/07 社會 8旬婦離家失蹤 汐止警攔公車助返家 20:132021/09/07 社會 畢書盡突喉嚨痛發燒 曝打完AZ深刻體驗像被車撞 11:262021/09/06 娛樂 左轉專用道成直行車陷阱 中市交通局：將全面檢討改進 10:192021/09/08 生活 環孢素老藥新用 搭瑞德西韋治療新冠 04:102021/09/07 生活新聞 社會熱門新聞 中山分局搜索槍毒犯 1刑警遭持刀刺傷左腹送醫急救 - 社會 陳時中不忍了親自告 網友罵「舔美賣臺」遭判拘3天 - 社會 條子鴿當助理被指「好大官威」 昔年同事嘆：整個人都變了 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 「女兵日記」邀盧秀燕客串遭罰20萬 TVBS提告判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。