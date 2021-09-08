47歲日本視覺系歌手Gackt因一張不老帥氣臉龐，被日媒封為「妖男」，還因為被認為最像動畫《鬼滅之刃》反派「無慘」現實人物，還扮演了真人版，然而今日他卻傳出病危消息，不僅病情嚴重，還狂瘦10公斤，宣布將會無限期暫停演藝活動，先專心療養。

GACKT經紀公司凌晨在官網發出聲明，表示他8月6日從賽普勒斯回日本後就身體不適，導致幼時就有的神經系統疾病再次復發，一度陷入病危狀態，糟糕的情況持續了好幾個星期，體重狂降10公斤左右，甚至還出現重度發聲障礙，身為歌手目前卻發不出聲音。

公司發出的聲明寫道：「他身體惡化的情況持續了數週，不過目前狀況穩定。他將在回到主治醫生所在之地的馬來西亞、接受與他罹患的疾病及發聲相關精密檢查與治療後，將以重啟演藝活動為目標，專注於治療。」目前他正在日本家中靜養，所有演藝工作都先暫停。

經紀公司在官網發布聲明。（圖／翻攝自GACKT官方網站）

外界猜測GACKT很可能是罹患新冠肺炎，然而公司已否認此說法，事實上，GACKT前陣子才因為新冠疫情失言，事不關己表示：「新冠肺炎不好嗎，不就是感冒而已嗎！會不會太神經質！」造成日本民眾激烈反彈，當時經紀公司才連忙出來緩頰，但外界並不買單。此外，2013年GACKT也被日媒爆出家中的地下室有「炮房」，常和不同小模玩多P