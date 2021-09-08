37歲日本女星香里奈五官深邃、臉蛋姣好，拍過多部電視劇收視都不錯，又和大咖男星木村拓哉、草彅剛和山下智久等知名男星合作，卻在星途被看好時爆出不雅照事件，陷入低潮6年。好不容易再翻紅的她，最近因罹患急性腹膜炎住院，健康狀況亮紅燈。

香里奈今（8日）本來要出席大型宣傳活動，但所屬經紀公司發聲明表示，香里奈因身體不適緊急送醫，1日被診斷出得了急性腹膜炎，火速住院接受治療，直到昨（7日）晚間人都還在醫院，沒辦法如期現身，主辦單位只好取消活動。不過，香里奈的病況逐漸回穩，算是不幸中的大幸。

香里奈15歲以模特兒身份出道，隔年被《Ray》相中擔任流行雜誌專屬模特兒，甜美笑容和完美身材非常吸引人注意，瞬間人氣暴漲，成為年輕女孩心中的時尚教主，後來轉戰戲劇圈也一帆風順，曾以《DAISUKI 最喜歡!!》榮獲第56屆日劇學院賞最佳女主角，追求者也眾多，與木村拓哉、田中圭等傳過緋聞，還傳言山下智久和赤西仁都想跟她交往，堪稱愛情事業兩得意。

想不到2014年香里奈被周刊曝光一張開腿照，原來她2012年到夏威夷留學時，跟一名台灣富少發生關係，遭拍下醉醺醺自摸私處的模樣，玉女形象全毀，演藝事業慘澹6年，連拍寫真集都挽回不了事業，直到2020年拍日劇《戀愛可以持續到天長地久》才以精湛演技一掃陰霾。

香里奈因這張開腿照演藝事業停擺6年。（圖／翻攝日網）

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