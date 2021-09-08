英特爾周二表示，未來十年可能在歐洲投資高達800億歐元以擴大在該地區的晶片產能。此外，英特爾將開放在愛爾蘭的半導體工廠為汽車製造商代工生產晶片。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在慕尼黑IAA車展亦表示，該公司將在年底前宣布兩座歐洲重要新晶圓廠的設廠地點。業界臆測德國和法國將是英特爾新晶圓廠選址最可能出線的競爭者，而波蘭也在候選名單上。

今年初英特爾宣布將進一步擴大在波蘭的研發中心，預計在2023年中完成這項計畫。目前英特爾在波蘭設立的格但斯克園區已經是歐盟最大的研發中心。

執行長基辛格表示，英特爾的目標是在未來十年內打造一個總規模達800億歐元（相當於947.7億美元）的項目，這將成為半導體產業的催化劑，甚至是整個科技產業的催化劑。

英特爾在今年3月宣布將再度跨足晶圓代工業務，給市場投下了震撼彈。

該執行長向路透社表示，英特爾希望能在六到九個月內開始為汽車製造商生產晶片，以緩解打亂全球汽車生產的晶片短缺問題。

基辛格表示，汽車將變成有輪胎的電腦。你們需要我們，而我們也需要你們，我們的目標是在歐洲、為歐洲創立一個創新中心。

「英特爾代工服務加速計畫」（Intel Foundry Services Accelerator）旨在協助汽車製造商學習使用所謂的「英特爾16」晶片製造技術來打造晶片，然後再轉進「英特爾3」和「英特爾18A」技術。

這些製程比汽車業目前使用的大多數技術先進許多。英特爾表示，包括BMW、福斯、戴姆勒和博世（Bosch）在內等近100家汽車製造商和主要供應商，都已經表態支持這項計畫。

英特爾發言人拒絕證實是否已有做出承諾的潛在客戶。

基辛格表示，英特爾希望歐盟為英特爾的歐洲投資計畫提供國家援助。

英特爾將汽車製造業視為其戰略首要之務。基辛格周二表示，英特爾預期到2030年晶片將佔汽車成本的20%，是2019年比重（4%）的5倍之高。