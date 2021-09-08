藝人紀曉君跟老公孫庭浩結婚6年多，育有一女「波妞」，常透過臉書和歌迷分享生活點滴的她，透露因為體質緣故，前幾天做了夢之後，今天便傳來青梅竹馬逝世的噩耗，讓她感嘆：「有這種預知能力很可憐」。

紀曉君透露前幾天夢見「一直剁肉，而且是碎肉」，由於天生體質的緣故，一醒來後便擔憂又有誰要過世，沒想到今天不僅傳出青梅竹馬逝世的噩耗，就連親戚也逝世，讓她不禁感嘆：「我們部落又開始在拉人了，每次鬼月都要拉幾個走，還有年底」，坦言被阿嬤遺傳的緣故，才讓她擁有做預知夢的體質，無奈表示：「知道太多真的不好」。

對此，網友紛紛留言：「這種體質真的很困擾，自己心情受影響很大」、「特別的妳，這是上天的旨意」、「面對吧！順其自然，越躲越來越感知的，這是得天獨厚，讓妳能夠未雨綢繆，先完善自己的心」、「我們還是心平氣和的與它共存」，但卻有人開玩笑表示：「去上狼人殺女巫非妳莫屬」，她則難得嚴肅回應：「這不是遊戲」。

紀曉君之前回憶21年前奪下金曲獎最佳新人獎時，平時不理會她們族群的人，都來蹭熱度爭她是哪一族，讓她難掩怒火在臉書發文怒嗆：「人紅了，就說為什麼有了成就不回饋部落」，不禁感嘆：「以前不來爭，紅了就來爭？是想毀謗誰，真是夠了」。