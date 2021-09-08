彰化市老人會附設互助會解散，拍賣舊會館本金將攤還給會員，今天拍賣，會員和家屬前往關心，難以接受繳了大半輩子幾十萬元，最後還分不到1萬元。 （吳敏菁攝）

彰化市老人會附設互助會解散，拍賣舊會館本金將攤還給會員，今天拍賣，會員和家屬前往關心，總幹事和自救會長說明拍賣結果。 （吳敏菁攝）

彰化市老人會附設互助會，撐不下去，於去年2月宣布解散，並結算財產，許多老人心痛繳1、20年，至少2、30萬元的互助金，如今一場空，棺材本都沒了，彰化市老人會今天拍賣位於中興路舊館建物，底價1981萬元，買主以2160萬元得標，不少會員前往關心，變賣較預期高，但最後平均分不到1萬元還是難以接受。

彰化市老人互助會人數最多有7000多名會員，但隨著老化凋零，會員銳減，至今只剩下2300多人，去年2月老人會發現，收支嚴重不平衡，緊急剎車，決定解散互助會，往生不再發放喪葬補助金，並將老人會的資產，位於中興路的房子變賣，案繳費年限，分攤給會員。

今天法拍過程順利。不少老人都到場關心，彰化市老人互助自救會長林永斌表示，內政部2013年7月就發文要輔導社會團體往生互助事項，老人會當時如果有意識到問題嚴重性，儘早處理，就不會讓破口越來越大，造成今日「遺憾」的局面，有人因為每個月省吃儉用，甚至借錢，繳了大輩子互助金，每個月幾千元不等，就想留點棺材本，如今一場空。

彰化市老人會附設互助會突然要解散當下，還有人輕生想即時能領到最後一筆錢，被搶救後癱瘓在床，家人淚以洗面，許多悲痛故事，都讓會員們意難平，明明老人會都還在收會費，怎麼說解散就解散了，全案也進入司法程序。

彰化市老人會總幹事蔣宗正表示，互助會是時代產物，死的人數多，沒有新會員加入，檢視8年發「喪葬互助金」，發現平均1年約發出5000萬元左右，2015年創新高達6085萬8000元，8年來發放4億1261萬3410元，根本入不敷出了，只能畫下休止符，這次變賣資產2160萬元，將依程序分給會員，是「不完美中求完美」，並指出和美老人互助會的情況更慘，僅剩450萬元。先前相關的刑事告訴案皆已不起訴處分，會員提出民事損害賠償訴訟，已委任律師處理，尊重法院審理。

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