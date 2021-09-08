日本47歲知名女星松嶋菜菜子（松嶋 菜々子），1998年因演出電視劇《麻辣教師》而爆紅，之後還與劇中男星反町隆史相戀並結為夫妻。而去年8月為了陪伴大女兒前往英國留學的她，近日回到日本與知名星二代Matt一同拍攝廣告，但網友一看松嶋菜菜子的造型全被嚇壞。

松嶋菜菜子擁有甜美外表與優雅的氣質，過去憑著《麻辣教師》、《新·第六感生死戀》、《魔女的條件》、《冰的世界》、《大和拜金女》等多部戲劇奠定「日劇女王」的地位。而現年47歲的她，即使與反町隆史結婚超過20年，並陸續生下2名女兒，依然將外貌維持在最佳狀態，是不少人心目中的氣質女神。

近日，松嶋菜菜子首次與化妝聞名的星二代Matt合作拍攝廣告，並讓Matt為她化妝，卻打破以往氣質的妝容。在公開的廣告中，只見松嶋菜菜子坐在化妝台前飾演即將上台的女星，而Matt則是化身為她的彩妝師，將松嶋菜菜子畫成與他類似的誇張混血妝容，不僅眼睛戴上了綠色的瞳孔放大片，讓整個眼妝看起來深邃又放大，紅潤的唇色與強烈的修容，也讓松嶋菜菜子臉部輪廓更加明顯。

但網友一看到照片及影片後，紛紛吐槽表示「還我氣質女神」、「我的媽呀！好好一個人被畫成這樣」、「姊姊真不適合濃妝」、「完全是兩個人」、「菜菜子素顏都超美」。即便如此，影片依然成功造成話題，在網路上不斷轉發。