聯利媒體公司的TVBS歡樂台前年播出「女兵日記女兵報到」，男女主角赴台中花博拍攝婚紗時，「巧遇」台中市長盧秀燕，國家通訊傳播委員會（NCC）認定是置入性行銷，依《衛星廣播電視法》開罰20萬元，聯利不服提行政訴訟請求撤罰，但台北地院認定裁罰無違誤，判聯利敗訴，可上訴。

TVBS歡樂台2019年3月8日晚上8點播出「女兵日記女兵報到」，劇情安排男女主角專程前往台中世界花卉博覽會各展區拍攝婚紗照，並巧遇台中市長盧秀燕，NCC認為是置入性行銷，且未依規定在節目播送前後明顯揭露，違反《衛廣法》規定，因而裁處20萬元罰鍰，聯利不服，提起行政訴訟。

聯利主張，置入性行銷必須「基於有償或對價」，為事業機關、團體或個人行銷宣傳，但NCC未敘明節目片段有何「有償或對價」，且他們與台中市政府或盧秀燕間並無金錢給付關係，他們收視率也沒因此提高，未因該節目片段獲得利益。

NCC抗辯，節目選擇台中花博為拍攝場景，並要求盧秀燕配合劇情演出，就是為了增加節目話題性，藉此提高收視率，即有獲得利益，並非一定收取經費，且盧秀燕在劇中一再強調台中之美及花博價值，並搭配花博各展區景觀，是置入性行銷無誤。

北院函詢台中市政府，市府雖稱未提供經費，但坦言節目片段有助於提昇花博話題性，盧秀燕才會配合演出，又盧秀燕在節目播出前，也先透過新聞媒體宣傳客串一事，北院據此認為這就是置入性行銷，NCC裁罰並無違誤，遂判聯利敗訴。