台中市西勢社區公共托育家園將於10日開幕，預計收托0至2歲，共計12名嬰幼兒。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府為讓青年安心成家，營造友善照顧環境，積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園。豐原第二座公托、西勢社區公共托育家園將於10日開幕，預計收托0至2歲，共計12名嬰幼兒，開放登記報名期間為9月11日上午9時至9月22日下午4時止。

台中市政府持續提供市民平價、優質、可近的公共托育服務，豐原西勢社區公共托育家園將於10日開幕，預計9月15日上午10時30分與下午3時30分舉辦招生說明會，除介紹家園特色，還有詳細的招生說明，提供有托育需求家長更多元的收托資訊。

社會局說明，豐原西勢社區公共托育家園位於台中市豐原區西安街71號，採日間收托，預計收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收取托育費（含餐費）7000元，並協助家長申請托育費用補助。

只要是設籍台中市、0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記。若申請收托嬰幼兒超過收托名額，將於9月24日（星期五）上午9時抽籤，有需求的家長請把握機會。