以男團「四大天王」成員身分出道的「歐弟」歐漢聲，原本在大陸發展多年拚出高知名度與亮眼成績，也在對岸遇到真愛，與出身重慶的辣妻鄭雲燦結婚生子，不料上個月突然宣布離婚，消息震驚各界，而他恢復單身後，身形日漸消瘦，昨(9/7)曝光的自拍照，甚至被認為根本骨瘦如柴，讓網友看了不禁心疼。

歐漢聲原本在大陸住持節目發展得順風順水，愛情也開花結果，2015年在歐洲捷克辦了豪華婚禮，將陸籍辣妻鄭雲燦娶進門，婚後生了2個女兒，不料上個月他突然宣布6年多婚姻畫下休止符，吐露「和平分開是對孩子與彼此最好的方式」，鄭雲燦雖恢復單身後，搬離了兩人位於大直的住家，但仍留在台灣，也天天會回家裡陪伴孩子，顯示跟歐漢聲仍保持著友好關係。

如今歐漢聲恢復單身，將時間大多花在陪伴女兒們，另外重拾愛好興趣，會玩賽車，也會去海邊衝浪，過去173公分的他曾經發胖，體重飆升到80幾公斤，後來女兒出生，他為了孩子戒菸，如今離婚了更加追求健康，已狂減了20多公斤。

昨歐弟在IG分享對著電梯自拍的照片，畫面中他穿著白T搭配卡其色短褲，雖然口罩遮住臉，但四肢纖瘦，身體相當單薄，整個人份量感都變了，而日前他曾貼出自己裸上身的照片，雖有腹肌，但身形相當消瘦，網友紛紛覺得他瘦到有點憔悴了，忙喊話「怎麼瘦成這樣…怎麼做到的」、「好瘦⋯⋯多吃點捏！」、「別再瘦下去了！」，甚至有人覺得這可能是歐弟出道以來最瘦的一次。