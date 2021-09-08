英國商業組織抨擊，首相強生（Boris Johnson）欲透過擴大稅收來支付因疫情衝擊所產生的高額醫療保健與社會健保費用，因為這將會使得英企開始檢討人力外，可能還會遇缺不補。

強生於英國時間7日表示，這次加稅對象鎖定上班族、英企與一些從事投資民眾。不過，被要求還要增付1.25%薪資稅的英企卻冷冷回應，因為這些英國雇主要多付出的人資費，是用來填補英國的國民健保（NI）項目。

英國商會（British Chambers of Commerce）認為，英企強烈反對在這個時候增加英國國家健保費，因為要犧牲就業人力市場。因為在景氣復甦時，英企又要承受更多支出費用，受不了財務壓力的英企可能就會做出選擇。

但英國政府表示，英企應該有貢獻度，且愈大英企將承擔愈大稅務負擔。英企這邊要付出的增稅金，有70%將來自比例約占1%的大英企，所以有40%的英企根本不會有增稅問題。

同時，增加的稅收還包括股息方面的稅，應再提高1.25%。這影響的是依賴股息為主要收入的英企和投資民眾。

英國製造業同業公會Make UK也指出，從經濟的歷史角度來看，有可能發生的就是裁員。因為當務之急，政府應該想辦法去扶持就業市場，而不是增加國民健保費用。若政府執迷不悟，勞動市場勢必會受到影響。